Motoristas são presos por embriaguez ao volante na BR 070

Em um dos casos, um homem, de 37 anos, não conseguiu realizar o teste etilômetro por conta de seu estado de embriaguez

Na noite desta quarta-feira, 30, dois motoristas que dirigiam embriagados foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 070. Em um dos casos, um homem, de 37 anos, não conseguiu realizar o teste etilômetro por conta de seu estado de embriaguez.

Próximo à Ceilândia (DF), por volta das 20h, uma equipe da PRF abordou um Fiat Palio durante uma fiscalização de rotina. Na abordagem, os policiais notaram os sinais de embriaguez e ofereceram o teste de etilômetro ao motorista, surpreendendo os policiais, não conseguiu fazê-lo.

Por conta disso, o homem irá responder pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que a PRF confeccionou o Termo de Constatação de Embriaguez, que é quando o policial visualiza que o condutor ingeriu bebida alcoólica através de sinais como olhos vermelhos, fala arrastada e hálito etílico. O homem foi encaminhado para a Polícia Civil local.

O outro caso aconteceu próximo a Águas Lindas de Goiás (GO), também na BR 070. O motorista envolveu-se em um acidente de trânsito e, ao realizar o teste de etilômetro, constatou-se 0,37mg/L, valor considerado crime. Ele foi encaminhado à Polícia Civil.

Conforme o Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é crime quando o teor do teste for acima de 0,33mg de álcool por litro de ar alveolar ou se o condutor apresentar sinais e sintomas de embriaguez e se recusar a fazer o teste.

A pena de detenção é de seis a três anos, multa e suspenção da carteira de motorista.