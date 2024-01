Motoristas do transporte coletivo recebem treinamento especial

Segundo registros da Ouvidoria do GDF, a conduta do motorista de ônibus é a principal reclamação dos passageiros do transporte público coletivo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) dará início, nesta quinta-feira (25), a uma ação educativa direcionada aos motoristas e cobradores do transporte coletivo para otimizar a prestação de serviço. Nos próximos dois dias, auditores e fiscais irão ministrar palestras no Centro Cultura de Brasília.

A iniciativa também prevê atividades práticas seguidas de palestras, do dia 27 deste mês a 17 de fevereiro, no Sest/Senat Samambaia. Inicialmente, serão duas turmas, cada uma com 50 rodoviários da Piracicabana. Em breve, outras concessionárias também serão contempladas.

Segundo registros da Ouvidoria do GDF, a conduta do motorista de ônibus é a principal reclamação dos passageiros do transporte público coletivo. Durante o evento, a Semob vai apresentar aos rodoviários as noções de serviço adequado e sensibilizar para a importância dos motoristas e cobradores na satisfação do passageiro.

Redução de reclamações

A ação da Semob faz parte da estratégia para reduzir, até 2026, pelo menos 30% da quantidade de queixas desse tipo. Em 2023, a Ouvidoria registrou 6.830 reclamações sobre os motoristas e 623 sobre os cobradores.

“Esperamos que o treinamento sirva para que os motoristas e cobradores sejam capazes de reconhecer a importância da sua conduta para a satisfação e segurança dos passageiros do transporte público coletivo do DF”, afirma o coordenador de Fiscalização e Controle da Subsecretaria de Fiscalização da Semob, Marconi Albuquerque.

As informações são da Agência Brasília