Loja de roupa pega fogo no Guará II

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no fim da manhã desta sexta-feira (19), um caso de incêndio que atingiu uma loja de revenda de roupas no Guará II.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou muita fumaça saindo pela porta da frente do comércio. Nesse momento, os militares entraram com uma linha pressurizada e localizaram o foco do incêndio.

Rapidamente os bombeiros iniciaram o combate às chamas e conseguiram controla-las. Ainda assim, o fogo ainda consumiu algumas peças de roupas que estavam em exposição na loja.

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar o que provocou o incêndio.