Motorista perde o controle e bate em carro na EPGU

A motorista do segundo carro, identificada apenas como B.A.G, de 29 aos, relatava dores no pescoço e foi levada para o Hospital de Base (IHBB)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta quinta-feira (04), um acidente entre dois carros na Estrada Parque Guará (EPGU), próximo ao viaduto do Aeroporto/L4 Sul.

Segundo a corporação, a motorista, identificada como L.S.L, de 43 anos, que transitava sentido Eixão Sul/Guará perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, batendo em outro, que transitava sentido Guará/L4 Sul.

A condutora do primeiro veículo não se feriu e não precisou de transporte para o hospital. Já a motorista do segundo carro, identificada apenas como B.A.G, de 29 aos, relatava dores no pescoço e foi levada para o Hospital de Base (IHBB).

Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada.