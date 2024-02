Motorista morre e dois passageiros ficam feridos em colisão frontal na DF-190

Uma mulher morreu em acidente de trânsito na DF-190 neste domingo (18/2). PM afirma que condutor de um dos veículos fez teste do bafômetro, que deu positivo; ele foi preso

Na manhã deste domingo (18), uma mulher morreu e duas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na DF-190, próximo a Santo Antônio do Descoberto.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por causa da violência do impacto, a condutora do carro branco ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A vítima tinha 33 anos e não teve a identidade revelada.

O motorista do outro carro envolvido no acidente não ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 46 anos fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi preso no local.

Além da vítima fatal, duas pessoas estavam no carro: uma jovem de 16 anos e um homem de 59. Ambos foram transportados para o Hospital Regional de Ceilândia, com alguns ferimentos. Eles estavam conscientes e estáveis.

Aguardamos novas informações sobre o caso.