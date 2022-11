Motorista morre após bater em poste de energia na Ceilândia

Os dois veículos teriam colidido e um deles teria batido no poste logo depois. O motorista do carro ficou preso às ferragens, já morto

Um homem faleceu após colidir com um poste de alta tensão na manhã desta terça-feira (15), no Setor O, em Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 9h24 a corporação foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo dois carros na avenida que dá acesso a BR-070.

Ainda de acordo com a corporação, os dois veículos teriam colidido e um deles teria batido no poste logo depois. O motorista do carro, identificado apenas como E.R.M., de 67 anos, ficou preso às ferragens, já morto.

O motorista do outro veículo, identificado apenas como F.A.B., de 49 anos, não se feriu. A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF)