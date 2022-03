Motorista é preso por embriaguez após se envolver em acidente no Eixo Monumental

A PMDF solicitou o teste do bafômetro para os dois condutores, mas apenas o dono da moto aceitou fazer

Um homem atingiu uma moto no Eixo Monumental, e foi preso após se recusar a fazer o teste do bafômetro na madrugada desta sexta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar do DF, os agentes estavam de patrulha próximo ao local quando viram uma motocicleta caída na via S1, próximo a rodoviária do Plano Piloto. Enquanto os militares ajudavam o condutor da moto, foram informados que o motorista de uma HB20 que havia estacionado próximo ao Museu da República, havia atingido a traseira da motocicleta.

Os militares foram averiguar e durante a conversa, perceberam que o homem estava embriagado. Ao solicitarem que fosse feito o teste do bafômetro nos dois condutores, apenas o dono da moto aceitou fazer.

O outro motorista foi encaminhado à delegacia e, lá, foi levado a Instituto Médico Legal onde foi constatada a embriaguez.

Além de ser preso pelo crime, as medidas administrativas com relação a sua conduta no trânsito foram tomadas.