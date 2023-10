Motorista é preso após bater em carro de jovem e fugir

Ainda assim, após a primeira manobra, o homem parou o carro na frente do dela, deu ré e atingiu o veículo da jovem

Um homem, de 47 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (10), após bater violentamente contra o carro de uma jovem e fugir. O acidente ocorreu no Eixo Monumental, próximo à Torre de TV.

Segundo a estudante de 19 anos, ela realizava um balão nas proximidades da 5ª Delegacia de Polícia, quando o homem surgiu em alta velocidade. Além da manobra brusca, o motorista ainda teria a xingado.

Ainda assim, após a primeira manobra, o homem parou o carro na frente do dela, deu ré e atingiu o veículo da jovem. Ele fugiu. As filhas do motorista também estavam no carro.

Durante a fuga, o motorista chegou a quase colidir com uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que, nesse momento, iniciaram uma perseguição. Ele foi abordado em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O homem foi encaminhado para a 5ª DP, onde prestou depoimento. Ele vai responder em liberdade por dano ao patrimônio e injúria.

