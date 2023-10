Programação dos ônibus para o feriado de 12 de outubro

Na quinta (12) haverá reforço para Rodoviária e Zoológico. Na sexta-feira (13) a operação será normal

A Secretaria de Transporte e Mobilidade informa que no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que será comemorado nesta quinta-feira (12), as linhas de ônibus do Distrito Federal vão seguir os horários de domingo.

Contudo, em virtude de evento que ocorrerá próximo à Catedral de Brasília, haverá reforço nas linhas que operam para a Rodoviária do Plano Piloto. A autorização das viagens extras, de acordo com a demanda, será entre 8h e 21h.

Também no dia 12, haverá reforço nas linhas que têm em seu itinerário o Zoológico de Brasília. O aumento de viagens é de acordo com a demanda e ocorre devido às várias atrações que haverá no local em comemoração ao dia das crianças.

Já na sexta-feira (13), os ônibus vão atender os passageiros normalmente, conforme tabela de dia útil. Os horários das viagens e rota dos coletivos podem ser conferidos no site.