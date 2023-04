Motorista é atendida após bater em árvore em Sobradinho

A colisão foi lateral, atingindo o lado oposto da condutora

Uma motorista de 51 anos precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) após perder o controle da direção e colidir seu veículo contra uma árvore na QNS 32, no Setor de Mansões de Sobradinho, próximo a um supermercado da região.

Os militares foram ao local e encontraram o veículo, um Chevrolet Onix de cor prata, no canteiro da pista. A colisão foi lateral, atingindo o lado oposto da motorista. A mulher estava consciente e orientada, mas bastante agitada no momento da chegada dos bombeiros. Havia apenas ela no veículo no momento do acidente.

A mulher se queixou de dores na coluna e foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Durante o atendimento, uma das faixas precisou ser interditada.