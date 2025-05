Motorista do governador Ibaneis morre em acidente na EPNB

O subtenente Adilson Reis de Araújo Silva, de 50 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (29/5), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo a um mercado da região. A caminhonete em que ele estava colidiu contra a traseira de um caminhão bitrem.

Integrante da equipe do governador Ibaneis Rocha (MDB) desde o início da atual gestão, Adilson era um dos motoristas oficiais do chefe do Executivo local. Ele foi encontrado desacordado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com provável fratura na perna esquerda, escoriações nas mãos e na cabeça, além de sangramento.

Apesar de ter recuperado a consciência após o início dos procedimentos médicos, o subtenente apresentava instabilidade na oxigenação e precisou ser encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital de Base (HBDF). No entanto, não resistiu aos ferimentos.

O motorista do caminhão envolvido na colisão não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local, fez o teste do bafômetro — com resultado negativo — e foi liberado em seguida.

A cena do acidente foi periciada por equipe da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que também recolheu os pertences da vítima. A investigação está a cargo da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).