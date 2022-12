Motorista de aplicativo é vítima de roubo em Taguatinga Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu em flagrante um homem e um menor de idade acusados de roubo a um motorista de aplicativo.

Nathália Maciel

Nesta sexta-feira, 16, um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto em Taguatinga Norte na QNL 5/7, por volta das 10h da manhã. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava com o carro parado em um dos estacionamentos da cidade quando foi abordado pelos criminosos, foram levados a chave do carro e o celular do homem.

A PMDF recebeu o ocorrido e logo após o crime o menor de idade foi apreendido e reconhecido pela vítima, ele foi autuado por roubo de carácter diversos, logo mais o maior de idade também foi preso e indiciado pelo mesmo crime. Próximo ao local foi encontrado um revólver calibre 32 com a numeração raspada.