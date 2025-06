Motorista colide com muro na Asa Sul e é levado ao hospital

Um homem de 43 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia contra um muro na quadra 708 Sul, por volta das 22h06 desta segunda-feira (16). O veículo, um VW Jetta branco, era conduzido um homem que relatou ter perdido a consciência no momento do impacto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o atendimento e utilizou duas viaturas no resgate. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o motorista consciente, orientado e com sinais vitais estáveis, embora com queixas de dores nas pernas. Após os primeiros socorros, ele foi transportado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) para avaliação médica.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.