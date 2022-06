Motoqueiro foge de blitz e abandona moto com R$23 mil reais em multas

A Unidade de Motociclistas Operacionais de Trânsito do Detran-DF passou a acompanhá-lo até que, num determinado momento, o condutor abandonou a motocicleta

Um motociclista fugiu na contramão na tarde dessa segunda-feira (13), ao avistar uma operação de fiscalização de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na descida do Lago Norte, sentido Varjão. Além de colocar em risco a segurança todos que trafegavam pela região, homem abandonou o veículo, que acumulava R$ 23.001,30 em débitos, desses, R$ 21.764,43 eram de multas de trânsito.

A Unidade de Motociclistas Operacionais de Trânsito (UMOP) do Detran-DF passou a acompanhá-lo até que, num determinado momento, o condutor abandonou a motocicleta e fugiu a pé deixando a chave na ignição.

Os agentes do Detran conduziram a moto até o local da blitz. Ao realizarem uma vistoria prévia, constataram que as numerações do motor e do chassi encontravam-se raspadas. Em consulta ao sistema, verificaram os valores. No total, a motocicleta colecionava 53 infrações, a maioria por excesso de velocidade.

A ocorrência foi registrada na 9° Delegacia de Polícia do Lago Norte.

*Com informações do Detran DF