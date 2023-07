Motociclista perde dedo do pé após acidente envolvendo carro e caminhão, na EPIA Sul

Além da amputação o condutor da moto também, sofreu várias escoriações pelo corpo e traumatismo cranioencefálico

Na manhã deste sábado (15), duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão. A colisão aconteceu Estrada Parque Indústria e Abastecimento Sul (EPIA Sul), na altura da antiga Floricultura do Núcleo Bandeirante.

O motociclista de 56 anos, foi atendido pela equipe de socorristas e apresentava várias escoriações pelo corpo, traumatismo cranioencefálico, amputação traumática do dedo mínimo do pé direito é possível hemorragia interna, sendo transportado ao IHBB, consciente, desorientado e instável.

Vídeo: Divulgação/CBMDF

Já o motorista do carro de 35 anos apresentava dores na região lombar e sinais de dormência no braço direito, sendo também transportado ao IHBB. O motorista do caminhão de 45 anos felizmente não apresentou ferimentos.

As duas faixas de rolamento da EPIA Sul foram parcialmente interditadas durante o atendimento, impactando o trânsito na região. Devido o acidente houve extravasamento de diesel do tanque de combustível do caminhão devido ao choque com o automóvel de passeio, o que foi rapidamente controlado. O caminhão transportava óleos vegetais, sem danos à carga. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.