Motociclista perde controle da moto e vem a óbito na Epia Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente que ocorreu no Viaduto de acesso ao Aeroporto na Epia Sul, no sentido Candangolândia, nesta sexta-feira (03). Um motociclista perdeu controle da moto, ele faleceu na cena.

A moto era conduzida por um homem de 42 anos, que havia perdido o controle e caiu na rodovia. Os socorristas avaliaram o motociclista e verificaram a ausência de sinais vitais, iniciando imediatamente o protocolo de reanimação cárdio pulmonar (RCP).

Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e, após avaliação de uma médica presente na cena (UTI Vida), foi declarado o óbito ainda no local.

Os riscos presentes foram gerenciados e as autoridades competentes, incluindo o DETRAN DF e a PCDF, estiveram no local. Não foram determinados detalhes sobre a dinâmica do acidente.