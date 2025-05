Homem de 33 anos não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado ainda no local

Na tarde desta terça-feira (6), uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de um homem na nova pista de ligação entre Samambaia e Ceilândia, no Distrito Federal. O acidente ocorreu por volta das 13h57 e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram uma motocicleta Honda 160 Fan azul, conduzida por J. L. F. L., de 33 anos. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor do outro veículo envolvido na colisão, um caminhão AMV Puma prata, foi identificado como J. S. S., de 40 anos. Ele foi avaliado pelas equipes de resgate, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.