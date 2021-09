Motociclista morre em acidente no Lago Sul

Quando os bombeiros chegaram, o motociclista, Vinicius, de 28 anos, já estava morto no canteiro central da via

Um acidente no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, entre um carro e uma moto, tirou a vida de um homem de 28 anos. A colisão ocorreu na tarde deste domingo (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram, o motociclista, identificado como Vinicius, 28 anos, já estava morto no canteiro central da via. A moto chegou a apresentar um princípio de incêndio, que logo foi controlado. O acidente ocorreu no sentido do Lago Sul.

A motorista e o passageiro do carro envolvido no acidente foram encaminhados para o Hospital Brasília. A jovem teve crise nervosa; o rapaz sofreu uma lesão no rosto.

A via ficou completamente interditada enquanto a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) finalizava a perícia.