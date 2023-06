Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão

Um homem de 28 anos morreu em acidente de trânsito nesta quinta-feira, 22, próximo à cidade de Planaltina-DF

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) a vítima estava pilotando uma motocicleta quando houve uma colisão com um caminhão.

O homem sofreu trauma na região torácica e acabou por entrar em parada cardiorrespiratória. Os socorristas imediatamente iniciaram as manobras para reanimação cardiopulmonar, mas infelizmente o mesmo não resistiu às lesões e teve seu óbito declarado no local. O motorista do caminhão teve algumas fraturas e passa bem.