Motociclista morre após sinistro no Varjão

Um motociclista de 43 anos morreu após sofrer um acidente na DF-005, próximo à entrada do Varjão, no Setor de Habitações Individuais Norte (Shin), por volta das 2h50 desta terça-feira (10/6).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas não resistiu.

A vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória e a morte foi confirmada por um médico do Samu. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a perícia e recolheu o corpo.