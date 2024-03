Motociclista morre após se chocar com árvore

Por volta das 4h desta sexta-feira (29), um motociclista colidiu contra uma árvore no setor Leste do Gama e acabou não resistindo aos ferimentos. O acidente aconteceu em uma rotatória próximo à loja chamada de Lobão ferragens.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram encaminhadas ao local e se depararam com uma moto do modelo XTZ 250x, da Yamaha, em choque com uma árvore e o motociclista M.S.V., de 23 anos se encontrava caído na via.

O condutor foi avaliado pela equipe de socorro e apresentava ausência de sinais vitais e lesões incompatíveis com a vida e teve o óbito declarado no local.

A CBMDF não conseguiu obter informações sobre a dinâmica do acidente e após o socorro prestado, o local ficou sob cuidados da PMDF.