Motociclista fica ferido após acidente com caminhão em Taguatinga

Um motociclista precisou ser transportado ao hospital depois de colidir contra um caminhão em Taguatinga, nesta quinta-feira (25), no fim da tarde. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro na cena.

O acidente aconteceu na Avenida Hélio Prates, próximo à delegacia, em Taguatinga.

A vítima, de 27 anos, colidiu em um caminhão não identificado e que não se encontrava no local no momento do socorro, a informação foi fornecida por testemunhas que estavam no local.

O motociclista foi transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com sinais de trauma no tórax, consciente, desorientado e instável.

Uma faixa foi interditada para a realização do socorro. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local.