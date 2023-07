Motociclista fica em estado grave após acidente em Brazlândia

O acidente causou ainda um engavetamento entre três veículos, esse sem vítimas graves, o que causou a interdição da via

No final da tarde de ontem (16), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de trânsito na BR-080, próximo ao trevo com a DF-180, em Brazlândia, sentido Brasília.

No local, a equipe se deparou com uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel. O motorista do carro, um homem de 63 anos, não se feriu, mas o condutor da moto, de 41 anos, estava no solo sem resposta motora e nem verbal, apenas abertura ocular.

Ele foi atendido pelos socorristas e apresentou sinais de traumatismo cranioencefálico e fraturas diversas nos braços e pernas, sendo transportado para o Hospital Regional de Ceilândia.

O acidente causou ainda um engavetamento entre três veículos. Nenhum dos motoristas se feriu, mas a passageira de um dos carros precisou ser transportada ao Hospital Regional de Ceilândia queixando-se de dores no joelho e na cabeça.

A via precisou ser parcialmente interditada para a realização do atendimento às vítimas, e a cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.