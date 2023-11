Motociclista fica em estado grave após acidente com carro

Uma faixa da via precisou ser interditada para atendimento da vítima, e as circunstâncias do acidente não foram informadas

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu ontem (14), por volta das 20h30, a ocorrência de um acidente entre carro e moto na Vila Planalto, em frente ao Condomínio Ilhas do Lago, com o auxílio de duas viaturas. O motorista do automóvel, um Jeep Renegade, não se feriu. Já o condutor da moto, um homem que não foi identificado, precisou ser atendido pelos socorristas. O motociclista foi encontrado em decúbito ventral, com suspeita de traumatismo craniano, lesão no rosto e hemorragia intensa, e foi transportado inconsciente e instável para o Hospital de Base. Uma faixa da via precisou ser interditada para atendimento da vítima, e as circunstâncias do acidente não foram informadas.