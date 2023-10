Novo Centro de Saúde Neo Life já está com 98% da obra concluída

Com cerca de 13 mil metros quadrados, o espaço, projetado para receber diversos players de saúde, terá início com o Hospital Placi,

Reta final. Com 98% da obra concluída, o novo Centro Integrado de Saúde Neo Life, uma novidade em escala nacional, chegará primeiro ao Lago Sul, em Brasília, no trimeiro trimestre de 2024. Com cerca de 13 mil metros quadrados, o espaço, projetado para receber diversos players de saúde, terá início com o Hospital Placi, único da America Latina certificado em suas três unidades em operação pela Joint Commission International (JCI), principal órgão de melhoria e acreditação da qualidade dos cuidados de saúde no mundo.

“Primeiro hospital de transição de Brasília, o Placi Cuidados Extensivos, pioneiro no segmento no Brasil, e o Neo Life inauguram na capital federal um ecossistema que contribui para a cidade consolidar-se como um polo de saúde que acolhe, cuida e recupera pessoas”, celebra Carlos Alberto Chiesa, CEO do Placi.

“O DF está a se tornar um hub de saúde do Centro-Oeste e, com isso, atende a demanda local, como também atrai pessoas de estados vizinhos em busca de serviços de saúde de alta qualidade”, acrescenta Newton Quadros, vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial (Sobracam) e responsável pelo projeto do Neo Life.

Sobre o Neo Life

Trata-se de um projeto de centro integrado de saúde, planejado e implantado de forma específica para atender às demandas do setor de saúde. Segue todas as normas técnicas exigidas pela legislação atual e, além disso, busca oferecer um ambiente seguro, moderno, acolhedor e sustentável. O primeiro Neo Life será implantado no Lago Sul, QI 15, em uma região que tem tradição de oferta de excelentes serviços de saúde. Há 15 salas prontas para clínicas e consultórios, além de estudos para uma segunda unidade.

Sobre o hospital Placi

É pioneiro no Brasil na implantação do conceito de cuidados extensivos. Foi criado em 2013 para preencher, na cadeia de saúde do país, a lacuna entre o modelo altamente tecnológico de um hospital geral e a volta para casa. Atua como uma continuação ao tratamento hospitalar para pacientes que passaram da fase aguda da doença, mas que ainda precisam de atenção especializada. Conta com unidades em Niterói, Barra da Tijuca e Botafogo, no Rio de Janeiro, e agora em Brasília, no Lago Sul.