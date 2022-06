Moto com criança na garupa atropela ciclista no Eixo Monumental

O trânsito do local, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), chamado para prestar socorro, ficou bastante impactado

Uma moto, com uma criança na garupa, atropelou um ciclista no Eixo Monumental, sentido Mané Garrincha, no fim da tarde desta quinta-feira, 30.

Na moto, uma Honda Bros 160, de cor preta, estavam um homem, de 30 anos, que não se feriu, e sua filha, de 08 anos, que ficou com suspeita fratura na perna esquerda e algumas escoriações no braço direito. Ela estava consciente e foi transportada ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), chamado para prestar socorro.

O ciclista atingido, um senhor de 53 anos, também se feriu. Ele sofreu uma pancada na perna direita e também estava consciente, sendo transportado pelo SAMU ao Hospital de Base.

O Eixo, segundo o CBMDF, teve duas faixas centrais fechadas para o atendimento às vítimas, deixando trânsito na região bastante impactado.

A dinâmica completa do acidente ainda não foi divulgada. No entanto, fotos e vídeos da cena mostram o atendimento do socorro aos envolvidos. Veja: