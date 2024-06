Mostra de arte na estação de metrô Praça do Relógio celebra aniversário de Taguatinga

A Estação Praça do Relógio recebe a exposição Trilhando a História de Taguatinga, em comemoração aos 66 anos da quarta maior região administrativa do Distrito Federal. A atração dura até o próximo dia 19 e tem obras autorais do artista plástico Donizetti Garcia. A entrada é gratuita e a visitação é das 9h às 19h.

O acervo, desenvolvido ao longo de 30 anos, narra a história de Taguatinga por meio de retratos que destacam cenas cotidianas da região administrativa. Ao todo, serão expostas 29 obras, sob a curadoria da artista Maria de Lourdes Pimentel. Além disso, o projeto realizará a doação de duas obras ao Metrô-DF, que ficarão em exposição permanente na estação Praça do Relógio.

A iniciativa da mostra foi da Bossy Entretenimentos e a realização conta com o fomento do Fundo de Apoio Cultural (FAC) e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) e da Administração Regional de Taguatinga.

“Utilizei diversas técnicas de pintura em tela. Minha ideia sempre foi buscar manter viva a memória urbana de Taguatinga, sensibilizando e conscientizando os moradores e visitantes sobre a importância da preservação dessa história. Espero que a exposição destaque a impermanência e as constantes mudanças na paisagem urbana, e reforce a necessidade de valorizarmos nossas lembranças e o patrimônio coletivo”, explica Donizetti Garcia.

“Todo lugar tem sua história. Tive o privilégio de dividir minha história com Taguatinga. Com ela cresci, vi a cidade ser asfaltada, vi crescer o comércio da Avenida Comercial, vi a demolição da antiga caixa d’água, vi a criação dos shoppings, dividi minha adolescência com jogos de futebol nos campos enlameados do que hoje é o Taguaparque e estudei em escolas públicas como o CTR. Enfim, é uma linda história de compartilhamento de vida e alegrias das incertezas que o crescimento oferece”, completa o artista.

Para o diretor de Administração do Metrô-DF, Leyvan Leite Cândido, receber a mostra de obras de arte que retratam a história de Taguatinga, na estação Praça do Relógio, centro da região administrativa, é um motivo de orgulho. “São trabalhos maravilhosos do Donizetti Garcia, que retratam a alma da cidade e a história de Taguatinga. São obras de arte dentro de uma outra obra de arte, uma obra de arte arquitetônica, que é o metrô. Esperamos que todas as pessoas que circulam pela estação Praça do Relógio possam desfrutar da mostra”, afirma Leyvan.

O administrador regional de Taguatinga, Renato Andrade, ressalta: “Donizetti retrata nossa história e isso é de uma importância muito grande. Ele chegou a Taguatinga aos 3 anos, vindo de São Paulo, e retrata em quadros e painéis, a história da cidade, cada passo, cada construção importante, como o nosso relógio”.

O artista

Donizetti Garcia é um multifacetado artista plástico, administrador, arquiteto e professor. Um dos sócios fundadores da Associação Candanga de Artistas Visuais, Garcia iniciou os estudos de arte na Escola Parque 308 de Brasília e aprofundou-se na área ao estudar na Faculdade Dulcina. Ele cursou história da arte pela University of Massachusetts, nos EUA, e fez pós-graduação em artes visuais pelo Senac-DF. Além disso, é perito em análise de obras de arte pela Escola Técnica de São Paulo e especialista em design de interiores.

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Garcia desenvolveu um rico acervo que inclui obras em metal, mosaico, acrílica e pastel seco.

Serviço

Trilhando a História de Taguatinga

Até o dia 19 deste mês

Horário: Todos os dias, das 9h às 19h

Endereço: Estação Praça do Relógio.

*Com informações da Agência Brasília