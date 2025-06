Mostra Brasília Mais TI está confirmada para agosto

O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) lançou oficialmente, nesta quinta-feira (12), a sétima edição do Brasília Mais TI, um dos mais completos eventos de tecnologia promovido pelo setor privado no Brasil. Programado para o período de 19 a 21 de agosto no Ulysses Centro de Convenções, o encontro tem a expectativa de reunir cerca de 5 mil pessoas por dia, conectando inovação, educação e negócios em um ambiente inclusivo e dinâmico.

“Receber o lançamento do Brasília Mais TI aqui no Biotic reforça nosso papel como espaço catalisador da inovação no Distrito Federal”, declarou o chefe de gabinete do Biotic, Ricardo Bittencourt. “Estamos alinhados com iniciativas que conectam tecnologia, educação e empreendedorismo, e esse evento representa exatamente isso: um ecossistema em movimento rumo ao futuro.”

Tecnologia e inclusão

Durante a cerimônia, o presidente do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal (Sinfor-DF), Carlos Jacobino, ressaltou que Brasília caminha para se consolidar como hub nacional de tecnologia. “Este é um evento que promove talentos locais, gera oportunidades reais de negócios e amplia o acesso à tecnologia de forma democrática”, apontou. O evento conta com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF).

Premiação e oportunidades

Durante o lançamento, também foi anunciada a 14ª edição do Prêmio Sinfor de TI, que reconhecerá projetos inovadores, práticas sustentáveis e personalidades que contribuíram para o avanço do setor. As inscrições estarão abertas do dia 23 deste mês a 16 de julho, neste site.

A 7ª edição do Brasília Mais TI será gratuita e com ingressos limitados. O evento terá hackathon com premiação de R$ 20 mil, torneio de robótica com categorias para iniciantes, batalhas de robôs em arena própria, feira de exposições com soluções em IA, automação e cibersegurança, Espaço Maker e oficinas para jovens e crianças, rodadas de negócios entre startups e grandes empresas, palestra internacional e painéis sobre o futuro da tecnologia no Brasil.

Um dos pontos altos será o Espaço Mulheres na Tecnologia, dedicado à equidade de gênero no setor. A programação contará com painéis, mentorias e a presença de mulheres líderes em TI. “Ainda somos minoria nas áreas técnicas, mas eventos como esse criam caminhos para mais mulheres ocuparem esses espaços com protagonismo e voz”, afirmou Lúcia Soares, vice-presidente executiva do Sinfor-DF.

*Com informações do Biotic