Mostra Brasília em Foto reúne imagens de diversos pontos da capital federal

O Espaço Qualidade de Vida, ganhou mais vida com as sete melhores fotos capturadas por servidores e empregados públicos do DF, emolduradas para a exposição Brasília em Foto, inaugurada nesta quinta-feira (25). As imagens refletem pontos da capital e foram selecionadas por meio do 3º Concurso Brasília em Foto, realizado em homenagem ao aniversário da cidade.

Cerca de 120 participantes, entre servidores de diversos órgãos do Distrito Federal, tiveram as fotos analisadas por um júri, que gerou 21 finalistas. As sete fotografias mais votadas pela população foram destacadas em uma mostra especial no Espaço Qualidade de Vida, em cartaz durante um mês no local, que recebe uma média de seis mil visitas mensais.

“Esse concurso é uma iniciativa que estimula o lado artístico dos servidores, mas também acaba apresentando visões diferentes de Brasília, que é uma das cidades mais bonitas do mundo”, avaliou o secretário de Economia, Ney Ferraz.

Olhar emprestado

A primeira colocada foi a servidora da Secretaria de Educação, Íris Borges da Silva, que capturou um arco-íris se alinhando de forma simétrica a um shopping. De acordo com ela, a imagem a pegou de surpresa após um dia de chuva e ela aproveitou para fazer o registro, depois de encontrar o ângulo perfeito.

“Sempre saio de casa procurando alguma imagem para capturar, para poder participar todo ano. Então já virou uma coisa legal de fazer entre os servidores e é uma valorização também porque estamos mostrando o que o GDF e Brasília têm a oferecer”, declarou.

Em seu segundo ano consecutivo entre os selecionados, o servidor da Secretaria de Economia, Antônio Barbosa Júnior, manifestou em sua foto do Itamaraty a afeição pela arquitetura única de Brasília.

“O Brasil mantém boas relações com o mundo inteiro e isso está bem estruturado na arquitetura de Brasília e desse prédio”, destacou o servidor. “É uma satisfação para o fotógrafo ver que as pessoas reconhecem e sentem uma certa empatia com a sua fotografia, com o seu olhar. No final das contas, fotografia é isso, você emprestar um olhar para quem vai ver o objeto da tua foto”, completa.

Segundo o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Economia, Epitácio Júnior, nesta edição o concurso obteve um recorde com mais de 193 mil votos. “É o olhar do servidor, que trabalha na nossa capital federal, relacionado aos principais pontos turísticos e locais que ele frequenta. Isso traz um envolvimento do servidor com a cidade, fazendo correlação com o seu trabalho – uma ação nossa prevista no plano de qualidade de vida no trabalho”, afirmou.

*Com informações da Agência Brasília.