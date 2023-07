Mosaico Federal encerra temporada com o produtor cultural Bboy Papel

Artista criador de projetos sociais é o 12º convidado do podcast

Nesta sexta-feira (21), o podcast Mosaico Federal chega ao 12º e último episódio da sua primeira temporada. Encerrando esta primeira parte do projeto, a jornalista Charlotte Vilela recebe o artista e produtor cultural Bboy Papel.

Nascido e criado na Ceilândia, Alan Jhone Moreira é um expoente da cultura hip hop no Distrito Federal. Começou no breaking no final da década de 1990 e logo venceu mais de 30 competições de nível nacional, conquistando a oportunidade de levar sua arte para países como Estados Unidos, Suíça e Alemanha.

Entendendo sua relevância para a quebrada, Bboy Papel logo criou projetos sociais. Desde 2010, por exemplo, o artista comanda o In Steps, e há sete anos, idealiza cada edição do festival nacional Quando as Ruas Chamam. Ambos os projetos fomentam o hip hop e buscam engajar jovens por meio da dança de rua.

Papel do lado de Charlotte Vilela nos estúdos do JBr.

Confira o bate-papo nesta sexta (21), a partir das 18h: