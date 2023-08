Morte de psicóloga abala familiares e PCDF não descarta nenhuma linha de investigação

Corpo da psicóloga foi encontrado no sábado (19) dentro do seu carro no Lago Paranoá

CAROLINA FREITAS

Familiares e amigos da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, encontrada morta no último sábado (19), no Lago Paranoá, descreveram a profissional como uma mulher “amorosa, prestativa, caridosa, sorridente, estudiosa, dedicada ao trabalho e que não media esforços para ajudar o próximo”, segundo nota de pesar divulgada pelo Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF).

Ao Jornal de Brasília a irmã da psicóloga, Suzana Leda, lamentou o seu falecimento em poucas palavras: “Ivana era muito certinha, tinha seu trabalho como psicóloga e fazia suas terapias. Pra mim é uma perda muito grande e que ela (Ivana) me ensine lá de cima a seguir. Que ela me ensine a viver sem ela aqui. O que não será fácil”.

O caso ganhou notoriedade na semana passada, após familiares registrarem boletim de ocorrência na 9ª Delegacia de Polícia Civil, no Lago Norte, por conta do desaparecimento da psicóloga Ivana Leda desde às 23h da última terça-feira (15). Em um dia normal de trabalho, depois de sair da clínica na qual trabalhava, no Centro de Atividades do Lago Norte, a psicóloga passou na casa de uma amiga de profissão na mesma região para buscar uma lembrancinha de aniversário. Ivana havia acabado de completar 50 anos no dia 8 de agosto.

Em seguida, a psicóloga foi para a sua residência, na Asa Sul, mas não chegou ao seu destino, e não foi vista mais até ser encontrada dentro do seu carro, um Chevrolet Ônix Laranja, submerso no Lago, na localização do Setor de Mansões do Lago Norte – no sentido contrário à sua casa. O veículo foi localizado, no sábado (15), por um banhista que mergulhava no Lago e acabou se ferindo com a placa do carro. O homem acionou a polícia que foi ao local e identificou o corpo. Câmeras de monitoramento também registraram o carro de Ivana próximo à Barragem do Paranoá.

Em uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) o carro foi removido da água e periciado e o corpo da psicóloga foi detectado sem vida. A PCDF e o delegado responsável pelo caso, Ronney Teixeira, não descartam nenhuma linha de investigação. Segundo primeiras informações da Polícia não havia marcas de violência no corpo de Ivana.

A PCDF também identificou que a psicóloga não teve sua conta bancária violada e nem itens pessoais roubados. Para confirmarem a causa da morte, a Polícia Civil solicitou ao Instituto Médico Legal (IML) laudo cadavérico. Ao Jornal de Brasília a PCDF informou, ontem (20), que a previsão é de que o resultado do laudo saia hoje (21), às 13h.

Familiares e amigos da psicóloga acreditam que a causa da morte tenha sido decorrente de um acidente de carro. Nas redes sociais, Ivana aparece feliz nas fotos. A mulher não era casada, e nem tinha filhos, mas amigos comentam que ela estava em um relacionamento amoroso e realizada com sua vida pessoal. A irmã da psicóloga, Suzana, informou à reportagem que ainda não está marcado a data do velório “estamos esperando a liberação do IML”, comenta Suzana.

O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF) lamentou a morte de psicóloga Ivana Leda e prestou solidariedade “a familiares, pessoas amigas e pacientes da profissional”. Ivana era Bacharel em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduada em Terapia Sexual e Psicodrama. Possuía formação em Sociodrama, Terapia Familiar Sistêmica e Hipnose Erickssoniana, além de vasta experiência no campo da Psicologia clínica.