Mortalidade por Covid-19 é alta para idosos não vacinados, informa SES-DF

Os dados foram divulgados na coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11)

Luciana Costa e Mia Andrade

Os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostram que os óbitos em decorrência do coronavírus, 82,3% estão concentrados na população idosa, acima de 60 anos, e que não haviam iniciado ou completado o esquema vacinal e a dose de reforço.

Dos óbitos em idosos, com o número total de 93 pessoas, 17,7% (14 pessoas) estavam vacinados. Em relação à vacinação do grupo, 85,6% do público encontra-se vacinado. Contra 14,4% que ainda não buscaram os postos de vacinação espalhados pelo Distrito Federal.

Na análise dos óbitos por Covid-19 no Distrito Federal, é observado que uma grande diferença nas taxas de mortalidade. A cada cem mil habitantes, 164,20 idosos vêm a óbito devido ao agravamento do vírus. Para o grupo dos vacinados, a proporção cai para 4,90. Isto significa que a mortalidade entre o grupo dos vacinados está 33x maior, quando comparado àqueles que foram imunizados.

Com os dados atualizados até 7 de fevereiro, 87,1% da população elegível está vacinada com a primeira dose dos imunizantes, 78% recebeu a segunda dose, e apenas 27% do público recebeu a dose de reforço.

Em coletiva de imprensa, na sexta-feira (11), o secretário de saúde, Manoel Pafiadache, reforçou a importância da vacinação para crianças, adolescentes, jovens, adultos e, principalmente, idosos. “A Secretaria tem feito um esforço grande para aproximar a vacinação das pessoas, estamos trabalhando para colocar um posto adicional na estação de metrô, da 102 sul”, informa.

Lembrando que para a primeira dose é possível escolher a marca do imunizante (AstraZeneca, CoronaVac ou Janssen). O imunizante da Pfizer será aplicado como primeira dose apenas em grávidas, puérperas e adolescentes de 12 a 18 anos imunossuprimidos.

É preciso comparecer ao ponto de vacinação com identidade com foto, CPF e cartão de vacina. Caso o indivíduo não possua o cartão, ele será produzido na hora da vacinação. É obrigatório o uso da máscara.