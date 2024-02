Morre o empresário Paulo Argelo, irmão de Gim Argello

De acordo com Gim Argello, a família está muito abalada e as causas da morte ainda estão sendo investigadas

Irmão do ex-senador Gim Argello, o empresário do ramo imobiliário Paulo Braz Argelo, de 64 anos, sofreu um mal súbito por volta das 17h desta quinta-feira. Paulo estava em casa, no Lago Sul, quando passou mal. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que tentou a reanimação, mas infelizmente não resistiu.

De acordo com Gim Argello, a família está muito abalada e as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Ele destacou que o irmão era uma pessoa super saudável e praticava atividades físicas regularmente. “O Paulinho era uma pessoa que só fazia o bem, ajudava todas as pessoas que estavam ao seu redor, sempre com alegria. Meu irmão era muito sorridente e de bem com a vida. Não perdia uma pescaria e era um vascaíno sem igual”, lembrou Gim Argello.

Paulo Argelo deixa a viúva Celuta e os dois filhos, Rayssa, de 33 anos, e Vitor, de 27.

O Velório está agendado para ocorrer nesta sexta-feira, a partir das 14h, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e o enterro deverá acontecer às 16h.