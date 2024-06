Morre Dr. José Leal, fundador da rede de hospitais Grupo Santa

Morreu, nesta terça-feira (18), o médico José do Patrocínio Leal, fundador do Grupo Santa. O falecimento do criador da rede de hospitais foi anunciado pela assessoria de comunicação da instituição.

A causa da morte não foi informada. O velório acontecerá a partir das 10h desta quarta-feira (19), no Santuário São João Bosco, na 702 sul.

Veja a nota de pesar emitida pelo Grupo Santa

“É com profundo pesar que a Oncoclínicas&CO lamenta o falecimento do Dr. José Leal, fundador do Grupo Santa, nosso grande parceiro. Suas inestimáveis contribuições elevaram os padrões de cuidado e atenção à saúde no Brasil. Dr. Leal foi um visionário cuja dedicação marcou profundamente a medicina no país.

Solidarizamo-nos com a família, amigos e colegas neste momento de dor, desejando que encontrem conforto nas memórias e no legado que ele deixou. Sua visão e humanidade continuarão a nos inspirar.”