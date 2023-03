Marcelo Fagundes é novo diretor-presidente da Codhab

Fagundes ocupou cargos nas secretarias de Esporte e Lazer; e de Desenvolvimento Econômico; e na Terracap

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta segunda-feira (27), a nomeação de Marcelo Fagundes, novo presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF). O mandato de Fagundes é de dois anos, com validade até 21 de março de 2025.

Com um longo currículo pelo Governo do Distrito Federal (GDF), desde 2002 Marcelo Fagundes ocupou cargos importantes em algumas secretarias e órgãos, como nas secretarias de Esporte e Lazer; e de Desenvolvimento Econômico; na Administração Regional do Sudoeste e na Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), onde esteve em sua última ocupação.

“Assumo o cargo com sentimento de muita responsabilidade e empenhado em honrar os compromissos assumidos pelo governo na parte referente à política habitacional do DF. Será um período focado nas entregas e pessoas, sobretudo aquelas que mais necessitam do governo, intervindo positivamente em suas vidas. Muito foi semeado no primeiro mandato do governador e na gestão do ex-presidente Wellington Luiz, agora é o momento de entregar os frutos”, disse Marcelo Fagundes.

Entregas para famílias de baixa renda

Segundo a medida provisória do novo Minha Casa Minha Vida, as famílias que ganham renda mensal de até R$ 2.640 em áreas urbanas do Distrito Federal terão mais oportunidades de serem contempladas com uma moradia. Agora, o objetivo é que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público. O subsídio do programa irá variar de 85% a 95% do valor do imóvel. O teto que pode ser subsidiado agora é de até R$ 140 mil nas cidades.

Com isso, o GDF implantou uma força-tarefa para entregar quase 19 mil novas unidades habitacionais até o fim de 2024. Dessas, 6,1 mil serão entregues ainda este ano para a população mais vulnerável, beneficiando mais 90 mil pessoas que terão moradia própria.

Além disso, a Codhab planeja atender mais famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, executando mais projetos de reforma e reconstrução, por meio dos programas de assistência técnica.

As informações são da Agência Brasília