Moradores dos becos do Gama são convocados para entrega de documentação 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) está convocando 68 moradores dos becos do Gama para entrega da documentação necessária à regularização fundiária. A convocação está prevista no edital nº 277/2025, publicado recentemente pela autarquia.

Os convocados devem comparecer entre os dias 26 e 31 deste mês à Carreta da Regularização, que ficará estacionada no pátio da Administração Regional do Gama. O local receberá toda a documentação exigida para dar andamento ao processo. A lista completa dos documentos necessários está disponível no site oficial da Codhab-DF.

A iniciativa integra o programa Regulariza DF, que busca garantir segurança jurídica, dignidade e cidadania às famílias do Distrito Federal. A Carreta da Regularização, que atualmente está em Brazlândia, tem circulado pelas regiões administrativas levando serviços como orientações, conferência de processos e recebimento de documentos. O Gama será o próximo destino.

Segundo a Codhab-DF, ações como esta representam avanços significativos nos projetos de regularização fundiária em andamento no DF.

A relação completa dos imóveis convocados pode ser acessada aqui.

Com informações da Codhab-DF