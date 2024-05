Moradores do Cruzeiro doam mais de uma tonelada de donativos para o RS

Mais de uma tonelada de alimentos, roupas, sapatos e materiais de higiene pessoal foram arrecadados através de uma parceria da Administração Regional do Cruzeiro com o supermercado Super Veneza. O trabalho foi uma ação da região administrativa (RA), atendendo ao Comitê de Emergência Brasília pelo Sul. Os produtos foram todos entregues nesta quarta-feira (15), na Residência Oficial de Águas Claras, para serem encaminhados ao estado gaúcho.

Esses materiais foram provenientes do Dia D pelo Rio Grande do Sul, onde em apenas um dia foi doado todo esse quantitativo. “A população da nossa cidade tem um coração grande, que se preocupa com o próximo. Sem eles, nada disso aqui seria possível”, agradece o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires.

A parceria firmada entre a iniciativa privada e o GDF sempre dá bons frutos, como explica o gerente do Super Veneza do Cruzeiro, Givanildo Aguiar. “Toda essa turma que se dedicou para a campanha fez disso um sucesso. Quando se junta a boa vontade e o coração fraterno, com essa quantidade enorme de doações, só temos a dizer muito obrigado a toda a população do Cruzeiro.”

Os pontos de coleta na RA continuam. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Administração Regional do Cruzeiro.

Brasília pelo Sul

O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul foi instituído pelo governador Ibaneis Rocha no dia 7 deste mês, com o objetivo de arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes que desde abril atingem o Rio Grande do Sul. O comitê é composto por 22 órgãos e diversas entidades da sociedade civil organizada, sendo coordenado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Gabinete do Governador e com ações lideradas pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

Segundo o comitê, os itens mais necessários no momento são água potável, alimentos não perecíveis, leite em pó, mamadeiras e bicos, fraldas infantis e geriátricas, absorventes e roupas íntimas, material de higiene pessoal e limpeza, calçados, roupas de cama, toalhas de banho e cobertores, colchões e rações para animais.