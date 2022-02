Morador do Plano Piloto usa o YouTube para apresentar curiosidades geográficas do DF

Olavo Soares, apresentador do “Canal Exclave”, reside no Plano Piloro e faz vídeos caseiros explicando fatos curiosos da geografia do Brasil

Para Olavo, geografia sempre foi um hobbie presente na sua vida. Quando era pequeno, ele era fissurado em revistas que apresentavam dados geográficos do mundo e também os que celebravam a realização das Olimpíadas de 1992, realizadas na cidade espanhola de Barcelona. “Quando eu era moleque, não tinha internet, e eu pegava os almanaques e ficava lá vendo os mapas, os países e as bandeiras e achei tudo muito legal”, disse.

O morador do Plano Piloto decidiu criar o “Canal Exclave” em setembro de 2019, após se aproximar com a plataforma do YouTube. Olavo diz que não esperava que um conteúdo baseado em curiosidades geográficas nacionais tivesse uma rápida ascensão na plataforma. Atualmente, em janeiro de 2022, o canal já conta com mais de 20 mil inscritos.

Lá, ele apresenta vídeos que abordam curiosidades geográficas e históricas do Brasil, que de acordo com o jornalista, é muito pouco conhecido pelos brasileiros. “O meu conteúdo, ele tem a finalidade mesmo de diversão. É uma cultura, para pessoas que gostam de saber mais sobre o próprio país. Eu sou o cara das perguntas mais improváveis para serem feitas. Eu tiro as dúvidas que as pessoas nem sabem que possuem”, afirma Soares.

A forma de produção utilizada por Soares é bastante simples. O jornalista usa o escritório da sua casa no Plano, e com a ajuda de uma câmera, produz as suas criações: “Quando eu tô na rua, comendo ou não banheiro e eu tenho uma ideia, eu já vou lá e escrevo para poder fazer um vídeo sobre tal assunto”.

O canal nasceu como um passatempo que dividia o tempo do jornalista junto com seus outros trabalhos. Agora, devido ao crescimento do número de seguidores, ele pensa em criar alternativas rentáveis para lucrar com o seu canal. “O Exclave nasceu como um hobbie, com o intuito de me divertir. Nos últimos meses, ele deu uma crescida. Desde então eu penso em fazer algo em torno disso”, explica.

Vídeos sobre o Distrito Federal

O canal do jornalista do Plano já apresentou diversos vídeos que citam informações sobre o Distrito Federal, onde vive há 10 anos. Em setembro de 2020, quando o Canal Exclave completou o seu primeiro aniversário, Olavo fez um vídeo explicando a diferença entre Brasília e o DF, distinções que insistem em ser confundidas por muitos brasileiros. A produção conta com mais de 13 mil visualizações em janeiro de 2022.

Em outro vídeo mais antigo, feito em outubro de 2020, o jornalista visitou um dos trechos menos movimentados do Distrito Federal, porém único. Após pegar o seu carro no Plano Piloto, Olavo foi até a divisa entre o DF e Minas Gerais, que consiste em uma viagem de cerca de oitenta quilômetros, até chegar em ponte ligada por estradas de terra que conecta a região administrativa do Paranoá e a cidade mineira de Cabeceira Grande.

O local é a menor divisa entre unidades federativas do país, e surpreende quem imagina que o Distrito Federal era completamente cercado pelo estado de Goiás.“A primeira vez que eu fui, eu nem tinha o canal ainda. É uma coisa legal porque é algo que você não acha na internet”, observa o jornalista.