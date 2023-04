Moradia própria para mais 2,5 mil pessoas no Itapoã Parque

Governador Ibaneis Rocha entregou 640 apartamentos nesta quarta-feira (19); meta é construir 80 mil unidades habitacionais no DF

O governador Ibaneis Rocha fez, em cerimônia nesta manhã, a entrega de 640 apartamentos novos do Itapoã Parque, bairro em construção para abrigar 50 mil pessoas. Agora, mais de 2,5 mil pessoas passam a ter casa própria, o que representa um avanço em uma das principais políticas sociais do governo – o combate ao déficit habitacional.

No evento desta quarta-feira (19), o governador efetuou a entrega simbólica de cinco chaves aos futuros moradores do Itapoã Parque, dos condomínios 53, 54, 69 e 70. Atualmente, o bairro já conta com mais de duas mil famílias convivendo na região. “Esse é um dos maiores empreendimentos que estão sendo feitos no país”, pontuou o governador Ibaneis Rocha.

Na sequência, o chefe do Executivo anunciou o plano de construir moradia para cerca de 320 mil pessoas, contando com o apoio do governo federal nas habitações de baixa renda. “Nossa meta é ousada, a de construir 80 mil moradias nesses quatro anos de governo, mas vamos trabalhar forte e unidos para que isso aconteça”, afirmou.

Ao todo, o Itapoã Parque contará com 12.112 apartamentos. Neste ano, o bairro ganhou a sua primeira escola, com capacidade para 1,3 mil alunos, e há previsão de equipamentos públicos de saúde e assistência social, além de praças, jardins e lotes comerciais vendidos pela Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap).

Infraestrutura que chama a atenção do diretor-presidente da Codhab, Marcelo Fagundes. “Quando olho para esse empreendimento, eu enxergo não só a entrega de unidades imobiliárias, mas também a entrega de sonhos, dignidade e mobilidade. Isso muda a vida das pessoas. Estamos diante do maior canteiro de obras do DF, com a entrega de moradias”, disse.

Visão que é semelhante à de um dos novos moradores do bairro, o arquiteto Pedro Henrique Meireles. Ele recebeu a chave de seu apartamento das mãos do governador Ibaneis Rocha e comemorou a concretização de um sonho. “É um primeiro passo. É libertador e gratificante ter a casa própria. Aqui é um bairro planejado, e isso faz toda a diferença; é uma cidade com escola e vai ter outros equipamentos públicos”, reforçou.

Além das 640 unidades habitacionais do Itapoã Parque, o GDF formalizou a destinação de 70 apartamentos no Residencial Horizonte, no Sol Nascente/Pôr do Sol, e outros 44 no Residencial Maria Clara, no Riacho Fundo II, chegando a 754 moradias entregues em 2023.

Sobre o bairro

Mais do que um condomínio, o Itapoã Parque é um bairro para 50 mil pessoas – o número tem como base a média de pessoas por família, que é de quatro membros. A imensa obra é erguida em uma área de 200 hectares – o equivalente a 200 campos de futebol – e começou a ser entregue em 2021.

O empreendimento habitacional é construído com recursos do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida e os apartamentos são vendidos com financiamento pela Caixa Econômica Federal.

As unidades têm dois ou três quartos e possuem 46 ou 60 metros quadrados, destinados às famílias das faixas 1,5, 2 e 3 do eixo Morar Bem, programa habitacional da Codhab vinculado ao Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, aquelas com renda familiar mensal entre R$ 1,8 mil e R$ 7 mil.

Ainda em 2018, quando eleito para o primeiro mandato, o governador Ibaneis Rocha foi até a Caixa Econômica Federal para destravar o projeto do empreendimento. A construção começou no ano seguinte pelas mãos da empresa JC Gontijo, contratada por licitação, e a obra já gerou seis mil empregos desde janeiro de 2019.

Imóveis entregues entre 2019 e 2023

→ 2019: 752 unidades habitacionais

→ 2020: 656 unidades habitacionais

→ 2021: 1.136 unidades habitacionais

→ 2022: 2.446 unidades habitacionais

→ 2023: 754 unidades habitacionais

→ Total: 5.744 unidades habitacionais entregues

Com informações da Agência Brasília