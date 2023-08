Mora na Estrutural? Participe da oficina do Plano Diretor Territorial

Este será o 23º evento organizado pela Seduh para coletar as sugestões da comunidade

No próximo sábado (19), a Estrutural sediará a 23ª oficina participativa da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o evento é uma oportunidade para a população contribuir com o desenvolvimento da cidade pelos próximos dez anos.

O encontro será a partir das 9h, no Centro Educacional Infantil (CEI) 01 da Estrutural (Escola Cívico Militar). O objetivo é reunir a população para discutir temas importantes para a região, como mobilidade, transporte, habitação, regularização, meio ambiente, entre outros.

Durante o processo de revisão, serão levados em conta pontos como sustentabilidade, inclusão social, oferta e lazer. Todas as sugestões da comunidade serão analisadas. O Plano Diretor traz como objetivo não só o desenvolvimento territorial, mas o bem-estar e lazer dos moradores.

“É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”, explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco.

Para o líder comunitário Kleiton de Paula, morador da Estrutural há 25 anos, esse é o momento de a sociedade se informar sobre as mudanças e fazer a diferença na região. “É muito importante a participação da população nessas discussões para que cada um fique ciente, saiba o que de fato pode vir a acontecer, traga também sua demanda e tire sua dúvida”, conclama.

Se você também quer participar de forma ativa nas melhorias da sua região, a oficina é uma chance para isso. O evento também será transmitido no canal da secretaria no YouTube, o Conexão Seduh.

Quem pode participar?

Podem participar das oficinas todos os moradores do Distrito Federal, de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis socioeconômicos, interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da região. Para isso, basta comparecer nas datas e locais marcados.

Haverá o registro de falas e percepções, debates, mapas para os participantes identificarem suas localidades e demandas, exposição dos principais temas discutidos e a elaboração de um relatório final da reunião, que será divulgado posteriormente.

Ao todo, serão 53 oficinas organizadas pela Seduh neste ano, em todo o DF. Enquanto 18 desses eventos públicos serão voltados a segmentos da sociedade, outros 35 serão sobre cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Confira o calendário completo.

Mais informações podem ser acessadas no site do Pdot.

Serviço

→ Oficina do Pdot

Data: sábado (19)

Horário: às 9h

Local: Centro Educacional Infantil (CEI) 01 da Estrutural (Escola Cívico Militar), na Área Especial 3, s/nº, Setor Central, Estrutural

Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh

Próximas oficinas deste mês

→ Dia 24, às 19h, para a região administrativa do Lago Sul

→ Dia 26, às 9h, para a região administrativa de Samambaia

→ Dia 29, às 19h, para os segmentos de reforma agrária, agricultura familiar e democratização do acesso à terra.

Com informações da Agência Brasília