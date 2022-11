Misticismo do Vale do Amanhecer é retratado em catálogo e exposição

Além da exposição, o evento se desdobra em um livreto distribuído com 82 fotos e um pouco da história do Vale do Amanhecer

As cores, rituais, indumentárias e todo o misticismo que envolve o lugar foram retratados ao longo de quatro anos pelo fotojornalista Lúcio Távora, nascido e criado na cidade. Frequentador do Vale do Amanhecer desde a adolescência, Távora reuniu este acervo em uma exposição que, inaugurada no último dia 13, está aberta ao público, no Complexo Cultural de Planaltina.

“Comecei em 2017 a fazer algumas fotos esporádicas de lá, ao retornar de uma temporada na Bahia, e foi uma emoção grande ver as pessoas da comunidade se reconhecerem nas fotos e se sentirem felizes”, conta o fotógrafo. Além da exposição, o evento se desdobra em um livreto distribuído com 82 fotos e um pouco da história do Vale do Amanhecer.

Movimento abrangente

A doutrina do centro religioso foi fundada pela médium Neiva Chaves Zelaya, a tia Neiva, em 1959. De lá para cá, o movimento espiritualista vem crescendo exponencialmente, registrando cerca de 250 mil seguidores e em torno de 700 templos. O catálogo de 53 páginas reúne informações organizadas pela jornalista Janara Rodrigues e fotos que captam a essência de pessoas que buscam a paz espiritual. A pesquisa é de Leo Matos.

O material, em breve, vai se transformar em um e-book para que possa ser acessado também pela internet. “Cerca de 700 catálogos seguirão para escolas do DF e uma parte também para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa”, adianta Lúcio Távora. “É muito bacana ver a pequena cidade que cresceu em volta da doutrina do Vale e também algumas crianças que já seguem os ensinamentos”.

O administrador de Planaltina, Célio Rodrigues, vê como um orgulho para a região abrigar o Vale do Amanhecer e acompanhar todo o seu crescimento. “O Vale se tornou um bairro enorme e muito frequentado, e temos feito muitas ações por lá, dando dignidade aos moradores”, aponta. “Nesta gestão, construímos uma UBS e foi trocada toda a iluminação do bairro, que hoje é 100% de LED”.

Serviço

Luz, Cor e Fé – Vale do Amanhecer 50 anos

→ Local: Complexo Cultural de Planaltina – Setor Administrativo

→ Visitação: de terça a domingo, das 14h às 20h. Classificação indicativa livre.

Com informações da Agência Brasília