Missionário brasiliense larga tudo para ajudar os desabrigados no RS

Luís Nova

[email protected]

Designer e artesão brasiliense, Will Pedrosa, de 40 anos, decidiu largar toda sua vida no Distrito Federal e ir até o Rio Grande do Sul ajudar os desabrigados pela enchente que atinge o estado gaúcho. Inicialmente, o voluntário trabalhou no resgate de pessoas ilhadas e hoje ajuda com a distribuição de insumos para as vítimas da tragédia.

Foto: Arquivo pessoal

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril deixaram, até agora, 461 municípios debaixo d’água, 93% das cidades gaúchas. Até a última atualização do balanço da Defesa Civil do estado, 157 pessoas foram vítimas e 94 seguem desaparecidas. São mais de 500 mil pessoas desalojadas com a tragédia e a estimativa é que a catástrofe tenha afetado diretamente 2,3 milhões de pessoas.

Will chegou a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último dia 11 de caminhonete com mais dois amigos também de Brasília. “O sentimento é de tristeza. Ver pessoas sofrendo, ver pessoas sem perspectiva. Tem muita gente que a ficha nem caiu ainda, de tão chocante que é a situação, e eu sinto que eu estou aqui como uma ferramenta, estou aqui para poder fazer o que tem que ser feito”, relata o artesão.

Ainda de acordo com o voluntário, suas primeiras ações foram dentro da área alagada, entretanto, notaram a necessidade do apoio aos desalojados, então mudaram a perspectiva do voluntariado. Will faz parte da igreja Internacional da Reconciliação (IIC), que elaborou uma missão de solidariedade para a região afetada.

“A gente já foi para a água, passamos ali uns dois dias ajudando nesse resgate, até que a gente viu que também precisava de outras frentes no resgate, porque a frente do resgate na água estava de certa forma sendo feita, mas precisava de muita ajuda na terra, na parte de logística, na parte de compra de alimentos, de água”, relata o brasiliense.

Doações

Quem puder colaborar com os desabrigados do Rio Grande do Sul, pode levar a doação aos Batalhões da Polícia Militar do DF, Bombeiros, Polícia Civil, Força Aérea Brasileira, Correios, entre outros.

De acordo com os Correios, a orientação da Defesa Civil gaúcha é que sejam priorizadas as doações de água, alimentos, ração para pets, itens de limpeza e de higiene pessoal.

O que doar?

– Água mineral e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);

– Fraldas (geriátrica e infantil);

– Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico);

– Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).