PMs do DF ajudam na dispersão de manifestantes que atearam fogo em ônibus no RS

Policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram os primeiros a chegar a uma ocorrência envolvendo manifestantes que atearam fogo em um ônibus em Porto Alegre (RS), na noite desse domingo (19).

Ao chegar no local, a equipe foi recebida a pedradas, mas, mesmo assim, agiu rápido e conseguiu conter os atos de vandalismo até a chegada da tropa de choque da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Veja os vídeos da ação:

Vídeo: PMDF

Ao todo, 30 policiais militares do Batalhão de Policiamento de Choque, do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Policiamento com Cães, do Batalhão Ambiental e do Batalhão de Aviação Operacional estão em missão no Rio Grande do Sul. Também foram enviadas nove viaturas, três embarcações e uma aeronave.