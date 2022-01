Militares da PMDF e CBMDF retornam de nova missão de apoio à vítimas de chuvas na Bahia

Mais de 100 toneladas de donativos foram arrecadados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e distribuídos às vítimas

A equipe de militares que levaram donativos arrecadados às cidades do sul da Bahia, afetadas pelas fortes chuvas, chegam em comboio, na tarde desta segunda-feira (10), no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, localizado próximo à sede da Secretaria de Segurança Pública de Brasília, na Asa Norte.

Mais de 100 toneladas de donativos foram arrecadados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e distribuídos às vítimas. A campanha foi capitaneada pelas forças de segurança pública. Na quarta (5), sete caminhões com cerca de 50 toneladas de donativos partiram para uma viagem de dois dias em direção a Vitória da Conquista (BA), e do local, seguiram para os municípios mais afetados pelas chuvas do fim do mês passado.

Entre mantimentos, materiais de higiene e limpeza, roupas e água – foram entregues em postos de arrecadação montados em diversas unidades da força de segurança pública do DF, como batalhões das polícias e bombeiros, delegacias e unidades da Defesa Civil (DCDF).

O secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Agnaldo Mendonça Alves, ressaltou que o esforço do GDF começou antes da arrecadação de donativos. “Desde o início da crise, o governador determinou à SSP para que todas as forças se empenhassem em prestar esse apoio. O apoio da população foi fundamental, sem eles não teríamos essa brilhante demonstração de solidariedade e empatia com o povo baiano”, citou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) retornou ao DF na noite de terça (4), mas um helicóptero cedido pela Polícia Militar do DF (PMDF) esteve na Bahia até o último fim de semana, auxiliando em missões.

O chefe da Defesa Civil, coronel Deusdete Vieira de Souza Junior, comentou sobre o diálogo com as forças de segurança baianas para otimizar a chegada dos donativos. “Recebemos um comunicado da Defesa Civil da Bahia solicitando esse apoio, para colaborarmos. Então trabalhamos, GDF e SSP, no sentido de coordenar os esforços para que esses materiais cheguem lá na ponta, no município afetado”, finalizou.