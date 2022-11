Militar da FAB mata colega de trabalho dentro do Ministério da Defesa

Por se tratar de um crime militar, o inquérito não tem participação da Polícia Civil, apenas sendo conduzido pela FAB

Por volta das 7h da manhã deste sábado (19), dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB) se desentenderam e brigaram durante a troca de turno no Ministério da Defesa. Um deles então sacou uma pistola e atirou na cabeça do outro, que faleceu na hora.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, encontrou o soldado Kauan Jesus de Cunha Duarte já morto, no piso térreo do anexo da pasta. Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, foi o autor dos disparos.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a perícia. Por se tratar de um crime militar, o inquérito não tem participação da Polícia Civil, apenas sendo conduzido pela FAB. O Instituto Médico Legal retirou o corpo do Ministério da Defesa.

Em nota, a FAB lamentou o ocorrido. “É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB).”