Militar auxiliou o sequestro da Yorkshire no Sudoeste, diz Polícia Civil

O caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Polícia, localizada no Cruzeiro

A Polícia Civil do Distrito Federal revelou que um policial militar está sob investigação por supostamente dirigir o veículo utilizado na fuga do homem suspeito de sequestrar uma cadela da raça Yorkshire na região do Sudoeste, em 10 de dezembro.

O militar teria colaborado com Josinaldo Morais, de 47 anos, na fuga juntamente com um terceiro suspeito, no mesmo dia em que o roubo foi registrado por câmeras de segurança.

A cadela, identificada como Cherry, foi levada para João Pessoa, na Paraíba, onde foi resgatada pela Polícia Federal e posteriormente retornou a Brasília. Josinaldo Morais, ex-noivo de Stefane Aparecida, que se declara a tutora da cadela, está no centro das acusações relacionadas ao sequestro.