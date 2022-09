Micro e pequenos empresários juntos pela reeleição de Ibaneis

Em reunião, o governador lembrou do trabalho para destravar o Pró-DF e avançar na regularização de terrenos para empreendimentos

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou de um almoço organizado pela Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas (Fampe/DF), na Candangolândia, nesta quinta-feira (15). O encontro serviu para o emedebista prestar contas do que fez por esse público e também ouvir demandas para um possível segundo mandato.

“Nós assumimos uma pedreira que era regularizar o Pró-DF, e conseguimos com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Terracap. Avançamos em todas as pautas do empresariado do DF, fomos abatidos por uma pandemia, mas a nossa preocupação foi que as empresas tivessem condições de sair da crise ainda melhores. Com apoio do BRB e dos programas de governo saímos dessa crise sanitária mais fortes, as empresas voltaram a crescer, se desenvolver e a contratar”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

Ibaneis disse também que há áreas destinadas ao micro, pequeno e grandes empresários que precisam crescer, como a da Estrutural. O candidato à reeleição também citou a desoneração fiscal e se comprometeu a continuar trabalhando pelos micro e pequenos empreendedores.

O presidente da Fampe/DF, Eudaldo Nunes de Alencar, elogiou o trabalho de regularização da gestão Ibaneis por meio do programa Desenvolve-DF. “O ex-governador não fez nada. O antigo Pro-DF estava suspenso pelo TCDF. Depois fizemos reuniões com pequenos e micros empresários e foi criado o Desenvolve-DF, que tem a marca do governador Ibaneis Rocha”,