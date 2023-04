Micarê e Feira Nacional de Artesanato terão 110 vagas para ambulantes

Interessados em obter licença devem fazer credenciamento nesta terça (18), na Secretaria Executiva das Cidades

Foram publicados nesta segunda-feira (17) os editais de chamamento público que convocam ambulantes para o Festival Micarê Brasília 2023 e a Feira Nacional de Artesanato de Brasília.

Os interessados em obter a licença de trabalho para qualquer um desses eventos devem comparecer à Secretaria Executiva das Cidades (Secid) – Edifício Anexo do Buriti, Sala 911 – nesta terça (18), das 9h30 às 12h e das 14h às 17h. Para o credenciamento, é preciso apresentar original e cópia de documento pessoal, com foto e comprovante de residência.

Serão disponibilizadas 50 vagas de barracas para o Festival Micarê, previsto para os dias 29 e 30, no estacionamento da Arena BRB – Estádio Mané Garrincha. As barracas ficarão no estacionamento do Planetário de Brasília.

Vagas e sorteio

Já para a Feira Nacional de Artesanato de Brasília, haverá 40 vagas de barracas e 20 de circulantes. O evento será do dia 27 deste mês a 1º de maio, no Eixo Cultural Ibero-americano. Os ambulantes fixarão suas barracas no estacionamento público do Setor de Divulgação Cultural.

Caso haja maior número de interessados que de vagas disponíveis, haverá sorteio para os dois eventos no mesmo dia do credenciamento, após o término das inscrições.

A divulgação dos contemplados será feita na quarta-feira (19), no site da Segov. A entrega das licenças eventuais ocorrerá no dia 24, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secid.

Com informações da Agência Brasília