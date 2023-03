Metrô passará por manutenção neste domingo (5)

Será feita a troca de um equipamento entre as estações Ceilândia Sul e Guariroba

Neste domingo (5), será feita uma manutenção na via 1 da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) para que sejam feitas melhorias no sistema. Haverá a troca de um equipamento entre as estações Ceilândia Sul e Guariroba.

Em função disso, os usuários que partem da Estação Central com destino às estações do trecho Ceilândia deverão desembarcar na Estação Centro Metropolitano, trocar de plataforma e pegar outro trem para seguir para seu destino final.

Da mesma forma, os passageiros que partem das estações do trecho Ceilândia com destino à Estação Central também deverão desembarcar na Estação Centro Metropolitano, trocar de plataforma e pegar outro trem para seguir viagem.

Todas as estações permanecerão abertas das 7h às 19h, horário normal de domingo.

Agência Brasília