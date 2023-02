Inscrições para concurso do Procon terminam dia 17 de março

São três cargos diferentes: técnico de atividades de defesa do consumidor, analista ou fiscal de atividades de defesa do consumidor

Boa novidade para quem estuda para obter uma colocação no mercado: estão abertas até 17 de março as inscrições para o concurso público do Procon-DF. São 174 vagas – 69 imediatas e 105 para formação de cadastro reserva -, destinadas a candidatos com nível médio e superior. A depender do cargo, os salários iniciais vão de R$ 4.898,91 a R$ 6,6 mil. As provas estão marcadas para 30 de abril.

Este é o segundo concurso elaborado pelo Procon, que teve seu último certame em 2011. “Tivemos um primeiro concurso lá atrás com 200 vagas, e nem todas foram preenchidas”, explica a chefe de gabinete do órgão, Vanessa Pereira. “Precisamos de reforço em nossos quadros. Hoje temos cerca de 90 servidores de carreira no Procon-DF”.

As oportunidades são para três cargos diferentes: técnico de atividades de defesa do consumidor (nível médio), analista ou fiscal de atividades de defesa do consumidor (nível superior). O posto de analista tem vagas em disputa para oito especialidades diferentes, entre elas administração, contabilidade, recursos humanos e jornalismo. No total, são 123 vagas para nível superior e 51 para quem tem o ensino médio completo.

“Todos os cargos lidam com o consumidor”, aponta Vanessa Pereira. “Os técnicos, em regra, são responsáveis por registrar as reclamações. Temos diferentes áreas para os analistas e os fiscais são os que verificam os estabelecimentos comerciais”, explica Vanessa.



A seleção dos candidatos compreenderá prova objetiva e discursiva. Sob responsabilidade da banca examinadora do Instituto Quadrix, o concurso tem edital disponível neste link.

Concurso do Procon-DF

→ Total de vagas: 174

→ Cargos

Nível superior: analista/fiscal de atividades de defesa do consumidor (123)

Nível médio: técnico de atividades de defesa do consumidor (51)

→ Inscrições: até 17 de março, no site do Instituto Quadrix, com taxas de R$ 80 (técnico) e R$ 95 (analista e fiscal).

→ Data de aplicação das provas: 30 de abril.

As informações são da Agência Brasília